10 KİLO ALTIN, 310 BİN DOLAR

Yapılan incelemelerde Y.T.'nin değerli eşyaları alarak arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 10 kilo külçe altın ve çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ile 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Paranın 2 milyon 210 bin lirası E.H.'nin iş yerinde, 190 bin lirası ise Y.T.'nin aracında bulundu.