Olay, 23 Kasım 2026'da Başakşehir'de meydana geldi. A.Y. isimli vatandaş, yaklaşık 150 milyon lira değerindeki döviz, nakit para, külçe altın ve ziynet eşyalarını komşusu N.Ş.'ye emanet bıraktı. Emanet bırakılan değerli eşyaların, kamuoyunda "AHBAP" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan A.Y.'nin eşi M.A.Y. ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin eve girdikleri tespit edildi.
10 KİLO ALTIN, 310 BİN DOLAR
Yapılan incelemelerde Y.T.'nin değerli eşyaları alarak arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 10 kilo külçe altın ve çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ile 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Paranın 2 milyon 210 bin lirası E.H.'nin iş yerinde, 190 bin lirası ise Y.T.'nin aracında bulundu.
1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ş. ve T.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.