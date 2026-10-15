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Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:38

İstanbul'da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladı

İstanbul'da dün etkisini artıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında aksayan seferler normale döndü. Olumsuz hava koşullarından etkilenen T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda ve M9 Ataköy-Olimpiyat hatlarında ulaşımın yeniden başladığı açıklandı.

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AA
İstanbul’da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladı
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksayan bazı metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı. Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamadı.

AKSAYAN SEFERLER BU SABAH YENİDEN BAŞLADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL
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İstanbul'da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladı
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