İstanbul’da dev operasyon! Aranan 52 kişi yakalandı: Alınanların içinde fenomen ’Candan’ kardeşler bağlantısı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri her gün sahada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri tespit edip yakalamak için çalışmalar yapıyor. Yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
HÜKÜMLÜLER ARASINDA BAKIN KİMLER ÇIKTI
Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan şahısların arasında kamuoyunun yakından bildiği dosyalarda adı geçenlerin de olduğu ortaya çıktı. İşte aylardır hatta yıllardır aranan o hükümlülerden bazıları.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISININ DOLANDIRILDIĞI DOSYADA ADI VAR
Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay, 2011 yılında 30 yıllık dostu olan banka müdürü ve çalışanları tarafından dolandırılmıştı. Sanay'ın dolandırıldığı dosyada adı geçen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı Birgül K. (67) İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Birgül K.'nın 4 yıldır arandığı öğrenilirken o dönem bankada çalıştığı ve paranın transfer edildiği kişiler arasında olduğu öne sürüldü.
CANDAN KARDEŞLERİN KARIŞTIĞI DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİSİYDİ
Aranan Şahıslar Büro dedektiflerinin yakaladığı bir diğer hükümlünün ise tam 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İsmi fenomen Bahar Candan ve ablasınında adının geçtiği sazan sarmalı dosyası ile anılan 47 yaşındaki Durcan Çoban, Büyükçekmece'de bir çatı katında yakalandı. Çoban'ın yaşadığı yerde de kendisini emekli Avukat gibi tanıttığı öne sürüldü. Hakkında 10 milyon 485 bin lirada para cezası olduğu öğrenildi.
13 YILDIR ARANAN ADAM OĞLUNUN EVİNDE ÇIKTI
Avcılar'da gizli kapaklı oğlunun evinde yaşayan 58 yaşındaki firari hükümlü Yakup Akarslan'nın tam 13 yıldır arandığı ortaya çıktı. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı UYAP aranması olan Akarslan'ın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının olduğu öğrenildi.
YAĞMA SUÇUNDAN 12 YIL KESİLMİŞİ VAR
Aranan Şahıslar Büronun deneyimli dedektiflerinin yakaladığı bir diğer suçlu İse 52 yaşındaki Nihat Küçük'ün 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin yağma suçlarından dolayı hakkında 4 ayrı aranmanın olduğu ve 11 yıldır arandığı öğrenildi. Silivri'de beraber yaşadığı kadının evinde yakalanan adam adalete teslim edildi.
CEZAEVİ FİRARİSİ MELİKE'DE YAKALANDI
Ekiplerin yakaladığı bir diğer azılı suçlu ise 28 yaşındaki Melike Çağlar. Çağlar'ın hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Çağlar'ın önceki gün Maltepe'de yine bir aranan şahıs olan akrabasını polis yakalamaya gittiği sırada mahallelinin polisi taşladığı anlar kameralara yansımıştı. Aynı mahallede yaşayan Çağlar'ın 8 ayrı aranması ve 32 kaydının olduğu öğrenildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceği öne sürülürken ekiplerin her hafta onlarca kişiyi yakalayıp adalete teslim ettiği bildirildi.