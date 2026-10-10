İstanbul’da dev operasyon! Aranan 52 kişi yakalandı: Alınanların içinde fenomen ’Candan’ kardeşler bağlantısı...

CANDAN KARDEŞLERİN KARIŞTIĞI DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİSİYDİ

Aranan Şahıslar Büro dedektiflerinin yakaladığı bir diğer hükümlünün ise tam 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İsmi fenomen Bahar Candan ve ablasınında adının geçtiği sazan sarmalı dosyası ile anılan 47 yaşındaki Durcan Çoban, Büyükçekmece'de bir çatı katında yakalandı. Çoban'ın yaşadığı yerde de kendisini emekli Avukat gibi tanıttığı öne sürüldü. Hakkında 10 milyon 485 bin lirada para cezası olduğu öğrenildi.