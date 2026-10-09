İstanbul’da ’Arap Emrah’ suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yeni nesil suç örgütlerinden 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen Emrah Sever çıkar amaçlı, silahlı ve organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 52 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

4'ünün yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu belirlenirken 47 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda farklı çaplarda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.

38 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında ayrıca, suç örgütüne ait 38 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenildi.