İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İlk incelemelerde hayvana rastlanamaması üzerine bölgede daha kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi. Ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda hayvanın görüldüğü iddia edilen yer tespit edildi. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekipler, aslanın yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Valiliği, arama çalışmalarının Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiğini duyurdu.

Aslanın, sahipli olduğu veya bulunduğu barınak ya da villadan kaçtığı ya da bırakıldığı değerlendirmeleri sosyal medyada peş peşe paylaşıldı. TV'lerde gün boyu aslanın akibeti konusunda canlı yayınlar yapıldı.

VALİLİK: SOMUT BİR İZ YOK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."



BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUBUNDAN ESPRİLİ GÖNDERME

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Barikat da konuya kayıtsız kalmadı. Grup, yaptığı paylaşımda, 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçına atıf yaparak "Kayıp olan aslan 30 Kasım Pazartesi'ye kadar himayemiz altındadır. Terbiye edilip pazartesi günü akşamı teslim edilecektir" ifadelerini kullandı. SABAH



BARDAKCI: BENİM TEK ASLANIM EVDEKİ OĞLUM

Kayıp aslanla ilgili sosyal medyada yayılan iddialar, Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'yı da gündeme getirdi. Futbolcunun gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslanı severken çekilmiş görüntülerini paylaşması üzerine hayvanın kendisine ait olabileceği öne sürüldü. İddialara Galatasaray TV'ye konuşarak yanıt veren Bardakcı, "Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Takım arkadaşı Eren Elmalı da "Aslanın oğlu da aslandır" sözleriyle sohbete katıldı.



TÜRKİYE'DE YOK OLMUŞ BİR TÜR KARADENIZ

Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Sarıyer'de görülen aslanın Türkiye'de doğal popülasyonu bulunmayan türlerden olduğunu belirtti. Başkaya, aslanların doğal yaşam alanlarının Afrika ve Hindistan'daki küçük bir bölgeyle sınırlı olduğunu aktardı.





DÜNYA MEDYASINDA

Dünya medyası İstanbul'un Sarıyer ilçesi Uskumruköy semtinde görüldüğü iddia edilen aslana yoğun ilgi gösterdi. Ulusal Parklar Müdürlüğü, uzman veterinerler ve termal görüntüleme kameralarıyla donatılmış ekiplerin aramaya yardımcı olduğunu yazan yabancı medya organları aramanın ormanlık bir alana odaklandığını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör