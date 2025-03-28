İstanbul’da bayram göçü başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı

AĞIR TAŞITLARA KAPATILAN YOLLAR

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar geçerli olacağı kaydedilerek, "Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D100 kara yolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D750 kara yolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine; O5 (Gebzeİzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine; D650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.