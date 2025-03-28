İstanbul’da bayram göçü başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar yola çıkarken İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanıyor.
'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Ramazan Bayramı tatili öncesinde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.
YASAK BU GECE BAŞLIYOR
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" denildi.
AĞIR TAŞITLARA KAPATILAN YOLLAR
Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar geçerli olacağı kaydedilerek, "Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D100 kara yolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D750 kara yolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine; O5 (Gebzeİzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine; D650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.