İstanbul’da bazı deniz seferleri iptal oldu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :
Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30