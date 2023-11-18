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Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:27

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal oldu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.

DHA
İstanbul’da bazı deniz seferleri iptal oldu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

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İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal oldu
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