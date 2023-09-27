Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da binlerce botoks ilacı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.9.2023 13:33

İstanbul'da binlerce botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul'da, piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve çok sayıda medikal malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
İstanbul’da binlerce botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan toplam 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen sahte ilaç ve diğer malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vergisiz telefon modelleri ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Son dakika | Karabağ'daki antiterör operasyonunda acı haber: 192 asker şehit oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ahmaklığın lüzumu yok
Son dakika haberi: MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
Türkiye daha yeni başlıyor
Camiye ayakkabıyla girip imamla tartıştı: Isparta'da tepki çeken görüntü ile ilgili flaş gelişme
13 yıllık kâra 1 yılda ulaştılar!
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da binlerce botoks ilacı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA