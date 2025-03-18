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Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:52 Son Güncelleme: 18.3.2025 13:01

İstanbul’da bu da oldu: Yolda yürürken kafasına elektrik direği devrildi!

Duyanları şaşkına çeviren olay adresi İstanbul Bayrampaşa’ydı. Kaldırımda yürüyen yayanın üzerine aydınlatma direği devrildi. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul’da bu da oldu: Yolda yürürken kafasına elektrik direği devrildi!

İnanılmaz olay Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi.

Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video

Olay anında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK'

Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık.

Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum.

Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

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İstanbul’da bu da oldu: Yolda yürürken kafasına elektrik direği devrildi!
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