İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı sağanak yağış sonrası gözler Valilik açıklamalarında!

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ilerleyen saatlerdeki gidişatı hava durumu raporları ile kontrol ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel gibi bir afet beklenmeyen büyükşehirde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi ile özel eğitim kurumlarında dersler normal seyriyle devam etmektedir.