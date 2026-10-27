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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:11

İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı sağanak yağış sonrası gözler Valilik açıklamalarında!

İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından öğrenci ve velilerin merakla beklediği "İstanbul'da bugün okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. Mega kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle gözler İstanbul Valiliği duyurularına çevrilirken 27 Ekim Salı günü için ders kararı alınacak mı araştırılıyor. Konuyla ilgili beklenen hava durumu raporu da değerlendirmelerin odağında yer alıyor.

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İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı sağanak yağış sonrası gözler Valilik açıklamalarında!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılardan sonra megakent güne kuvvetli yağışla başladı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksamalar sonrası 27 Ekim Salı günü ders başı yapan binlerce öğrenci Valilik kanadından gelecek olası bir tatil haberine odaklandı.

İSTANBUL'DA 27 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim Salı günü itibarıyla İstanbul Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin tamamında ya da belirli ilçelerde okulların tatil edildiğine dair verilmiş resmi bir karar bulunmamaktadır.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ilerleyen saatlerdeki gidişatı hava durumu raporları ile kontrol ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel gibi bir afet beklenmeyen büyükşehirde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi ile özel eğitim kurumlarında dersler normal seyriyle devam etmektedir.

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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji verilerine dayanan İstanbul Valiliği meteorolojik uyarı bildiriminde, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın yer yer lokal su baskınlarına ve trafikte yoğunlaşmaya sebep olabileceğine işaret etti.

Valilik açıklamasında sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul Yarınki ve Bugünkü 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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