İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı sağanak yağış sonrası gözler Valilik açıklamalarında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılardan sonra megakent güne kuvvetli yağışla başladı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksamalar sonrası 27 Ekim Salı günü ders başı yapan binlerce öğrenci Valilik kanadından gelecek olası bir tatil haberine odaklandı.
27 Ekim Salı günü itibarıyla İstanbul Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin tamamında ya da belirli ilçelerde okulların tatil edildiğine dair verilmiş resmi bir karar bulunmamaktadır.
Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ilerleyen saatlerdeki gidişatı hava durumu raporları ile kontrol ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel gibi bir afet beklenmeyen büyükşehirde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi ile özel eğitim kurumlarında dersler normal seyriyle devam etmektedir.
Meteoroloji verilerine dayanan İstanbul Valiliği meteorolojik uyarı bildiriminde, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın yer yer lokal su baskınlarına ve trafikte yoğunlaşmaya sebep olabileceğine işaret etti.
Valilik açıklamasında sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 🌧️ İlimizde bu gece (26.10.2026) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (27.10.2026) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2); kuzey kesimlerde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile) çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir. 🗓️Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. 💨Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. 🌡️Sıcaklıkların yarın (27.10.2026) yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5°C altında seyretmesi beklenmektedir. ⚠️🌊💨 Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 26, 2026
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