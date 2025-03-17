İstanbul’da Büyük Kastamonu İftarı düzenlendi

Kastamonulular Platformu tarafından İstanbul Etiler'de "Büyük Kastamonu İftarı" düzenlendi. Başkanlığını Haydar Çolakoğlu'nun yaptığı platformun organize ettiği programa, siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yaklaşık 700 kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan ve Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'ın da yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"BATI KARADENİZ'DE BİRLİK VE BERABERLİĞİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Açılış konuşmasını yapan Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, platformun faaliyetlerini özetleyerek, Kastamonulular arasında birlik ve beraberlik oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Çolakoğlu, "Biz Kastamonulular arasında birlik beraberlik oluşturma amacıyla kardeşlik köprüleri oluşturma amacıyla Kastamonu'nun dışarıya ve dış dünyaya uluslararası ilişkilere sirayet eden yüzü olarak her daim Kastamonu'nun tanıtımını yapmaya birlik beraberlik kardeşlik köprüleri kurmak üzere çalışan bir hemşeri topluluğuyuz. Kastamonu'da nüfusumuz bizim az 350.000 nüfusumuz var sadece 3 milletvekilimiz var. Fakat İstanbul genelinde 2.000.000 hemşerimiz ile İstanbul'daki ikinci en kalabalık hemşeri grubuyuz Ankara'da 350.000 hemşeri ile yine ilk beşteyiz."

Çolakoğlu, platformun üç temel amaca odaklandığını belirterek, "Biz platform olarak 3 ana unsura çok önem veriyoruz. Bir Kastamonu'nun temsili bu her yerde temsili siyasette, sanatta, ticarette, akademyada, sporda her faaliyette Kastamonuluların temsili ve sadece Kastamonuluların değil Kastamonu'nun tarihi gönül coğrafyasıyla beraber Sinop'tan Üsküdar'a kadar Kastamonu'nun temsille ilgili faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İki Kastamonu'nun ekonomik faaliyetleriyle alakalı Kastamonulular daha fazla ekonomik faaliyette bulunsunlar Sinop'tan Kastamonu'ya olan bölge daha fazla ekonomik faaliyette bulunsun. İstanbul'daki 2 buçuk milyon Kastamonulu daha fazla faaliyette bulunsun, daha fazla vergi ödesinler, daha fazla hayır hasenat yapsın istiyoruz. Üç Batı Karadeniz'de birlik beraberliği arttırmak istiyoruz, Batı Karadeniz'de birlik beraberliği arttırmak çok önemli çünkü halka halka gidiyoruz önce Kastamonu sonra Batı Karadeniz sonra Karadeniz'in tamamı sonra Ankara ile beraber komşu illerimiz, onunla beraber diğer Türkiye'nin genelinde kardeş kuruluşlarımız ve böyle böyle Türkiye içerisinde birlik beraberliği arttırmak istiyoruz ana hedefimiz de zaten budur" dedi.

"KASTAMONU TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR"

Programda konuşan TBMM Başkan Vekili Celal Adan ise Kastamonuluların birlik içinde hareket etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Adan, "Bir gazete çıkarmış olsak bize de deseler ki Kastamonu ile ilgili bir başlık atacaksın diye sorsalar benim vereceğim başlık şu olur "Kastamonu Türkiye'nin çimentosudur." İstanbul'da vilayetine en çok sahip çıkan illerden bir tanesi Kastamonu'dur onun önderi de Sudi Topal'dır. Devletin kasasında gözü olmayan, yetimin parasında gözü olmayan, onurlu yaşamayı kendisine hedef seçmiş güzel bir toplulukla karşı karşıyayım Cenabı Allah'a şükürler olsun ki bu mübarek Ramazan akşamı bir araya gelmemize vesile oldunuz Allah'a çok şükür böyle bir sofrada bulunduğum için de mutluyum.

Türkiye kendi meselelerini Avrupa'da yazılan senaryolarla değil, okyanus ötesinde yazılan senaryolarla değil biz kendi hikayemizi yazacağız. 50 yıldır devam eden terör konusunda gerçekten Yesevi'nin sesini Mevlana'nın nefesini adeta buradan güç alarak bir kardeşlik destanı yazılıyor bugün ülkemizde. Silah bırakılacak kimse bu ülkenin insanlarını taşeron olarak kullanamayacak dolayısıyla net bir şekilde ifade etmek isterim ki bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in sizden güç alarak bir sürü meseleyi çözdüklerini şahit oluyoruz. Kendi problemimizi de biz birbirimizden güç alarak çözeceğiz hiç kimseye ihtiyacımız yok bugün Türkiye dünden daha güçlüdür ve Türkiye'nin menfaatleri konusunda iş adamlarımız, bürokrasimiz, üniversitelerimiz çok büyük bir güç oluşturmuş durumda dolayısıyla bu güzel Ramazan akşamının milletimizin birliğine devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum."