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Giriş Tarihi: 25.2.2025 01:55

İstanbul’da camiler Ramazan ayının simgesi mahyalarla süslendi

Ramazan ayının simgesi mahyalar İstanbul'da bulunan minarelerde yerini almaya başladı. Ayasofya Camii'nde iki minare arasına asılan mahyaları gören turistler, " Azerbaycan kardeş ülkeden geldik. İnşallah uğurlu olsun Ramazanımız, her birimize kısmet olsun oruçlarımızı tutmayı. Allah güç kuvvet versin" dedi

DHA
İstanbul’da camiler Ramazan ayının simgesi mahyalarla süslendi

Ramazan ayında bir Osmanlı geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asıldı. Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına "La ilahe illallah" mahyası, Eminönü'nde bulunan Yeni Camii'ne ise "İyiliğe destek ol" mahyası asıldı.

'HERKESİN SOFRASI DOLU OLSUN'

Havanın kararmasıyla camilere asılan mahyalar yakıldı. Camilere asılan mahyaları görenler bol bol fotoğraf çekti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan mahyayı gören turistler, " Azerbaycan kardeş ülkeden geldik. İnşallah uğurlu olsun Ramazanımız, her birimize kısmet olsun oruçlarımızı tutmayı. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.

Bir başka turist ise, "Bereketli olsun, Allah bu Ramazan'da kimseyi yemeksiz bırakmasın. Herkesin sofrası dolu olsun, herkes dileğince açabilsin orucunu" dedi.

Eminönü Yeni Camii önüne gelenler ise iki minare arasına asılan mahyaları görünce hatıra fotoğrafı çekildi.

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İstanbul’da camiler Ramazan ayının simgesi mahyalarla süslendi
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