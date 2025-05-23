İstanbul’da Change oto vurgunu: 9 şüpheli yakalandı 36 araç ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motor ve şasi numaraları değiştirilen halk arasında "Change" otomobil olarak bilinen araçları yakalamak için operasyon yapıldı. Polis tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle kullanılmayacak duruma gelen hurda araçları satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerinde daha sonra bu araçların renk marka ve modelindeki benzer araçları çaldıkları, hurda araçların motor ve şasi numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin daha sonradan hurda araçları tamir ettirmiş gibi yaparak satışını gerçekleştirerek milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Faruk G. İle birlikte 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında Faruk G.'nin pilotaj eğitimi gören oğlu ile üzerlerine otomobil ruhsatı çıkardığı akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.

36 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda polis çetenin çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tamirhaneye de polis tarafından baskın yapıldı. Baskında çok sayıda çalıntı otomobil parçası ele geçirildi. Otomobiller işlemlerinin tamamlanması için Avcılar'da bir otoparka çekildi. Araçlarla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.