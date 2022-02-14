İstanbul’da çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlığı geceden başladı

İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.

ÇİFTLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.