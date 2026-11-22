İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölüm ve yaralıların olduğu iddia edilen binada inceleme çalışmaları sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ YANGINDA 12 YAŞINDAKİ ÖMER HAYATINI KAYBETTİ

Kentte yakın zamanda yaşanan bir başka yangında ise can kaybı yaşandı. 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1. katındaki dairede çıkan yangında bina dumanla doldu. Üst kattaki dairede oturan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ile 6 yaşındaki D.Ö. ve 13 yaşındaki E.Ö. dahil 6 kişi dumandan etkilendi. Ömer Ege Özyurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumunun ağır olduğu, E.Ö.'nün yoğun bakımda tedavi edildiği bildirildi.

ÖMER YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Özyurt'un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü'nde başladığı, bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde oynadığı öğrenildi. Polisin incelemesinde yangının, 1. kattaki dairede oturan Günay F.'nin (50) açık unuttuğu ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. Suç kaydı bulunan Günay F. gözaltına alındı, "yangın" ve "taksirle öldürme" suçlarından işlem yapıldı. Günay F. mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör