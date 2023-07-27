İstanbul’da Denize Girilecek Yerler 2023 - İstanbul Yüzülecek En Güzel Denizler, Sahiller ve Plajlar

Sıcaklığın oldukça yüksek olduğu günlerde iş, eğitim yahut başka nedenlerle şehir dışına çıkamayacak olan İstanbullu vatandaşlar günübirlik denize girmek ve yüzmek için uyun olan sahil araştırması yapmaktadır. Hayli kalabalık bir şehir olan İstanbul'da yüzmeye müsait çeşitli deniz ve plaj seçenekleri esasında mevcut. Eğer ki vatandaşlar İstanbul'da nerede denize girilir, yüzülecek plajlar hangileri bilirse şehirden ayrılmadan denizin ve güneşin tadına varabilirler.

İstanbul'da Yüzülecek Plajlar,Sahiller Ve Denizler Hangileridir?

Boğazı, tarihi sokakları, mekanları ve daha sayılmayla bitmeyen birçok güzelliğe ev sahipliği yapan İstanbul gerçekten görenleri kendine hayran bırakan bir metropol. Hemen her imkanın bulunduğu bu şehir, dünyanın en güzel boğazlarından birine sahip olmasının yanı sıra 3 tarafı da Marmara ve Karadeniz sularıyla çevrilidir. İstanbul'da bulunan kıyıların bir bölümü sadece seyir için değil yüzmek için de oldukça keyif verici ve elverişlidir. İstanbul'dan çıkmadan günü birlik plaj keyfi yapmak, denize girip yüzmek isteyenler için İstanbul'da denize girilebilecek yerleri sıraladık;

Riva Plajı: Beykoz ilçesi sınırları içerisinde yer alan bu plaj yaz aylarında oldukça rağbet görmektedir. Plajın denizi koy olduğu için yeterli seviyede sakin ve soğuk olmaktadır, bu nedenle yaz aylarında en sık gidilen plajlardan biridir. Plaja giriş ve şezlonglar ücretlidir.

Solar Beach: İstanbul'dan çıkmadan tatil havasını yaşatan plajlardan biri olan Solar Beach Kilyos ilçesinde yer almaktadır. Plajın dahilinde birçok eğlenceli aktivite düzenlenmekte, kafe ve restoran çeşitleri bulunmaktadır. Plaja giriş ücretlidir.

Florya Menekşe Plajı: Küçükçekmece'de yer alan plaj Büyükşehir Belediyesi tarafından halka açılmıştır. Yaklaşık olarak 650 metre uzunluğundaki sahili aileler için oldukça uygun. İçerisinde wc, duş ve kabin gibi imkanların bulunduğu bu plaj ücretsizdir.

Tuzla Halk Plajı: Tuzla ilçesi sınırları içerisinde yer alan bu plaj özellikle Anadolu Yakası'nda ikamet edenlerin tercih ettiği halk plajlarından biridir. Plajda wc, kabin, duş imkanları bulunmaktadır. Halk plajı olduğu için ücretsizdir.

Suadiye Plajı: İstanbul'un en güzel ve sakin halk plajlarından biri olan Suadiye plajı girişi ücretsiz olduğu gibi şezlong ve şemsiye hizmetleri ücretsiz bir plaj olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

Uzunkum Plajı: Şile ilçesinde yer alan Uzunkum Plajı İstanbul'un mavi bayraklı sahillerden biridir. Hem suyunun temiz olması hem de girişlerin ücretsiz olmasından dolayı halk arasında rağbet gören plajlardan biridir.

Büyükada: İstanbul'a dahil adalardan biri olan Büyükada suyu ve kumu oldukça temiz 8 adet plaja sahip. Bu plajlar; Nizam Plajı, Halik Koyu Plajı, Nakibey Plajı, Aya Nikola Halk Plajı, Prenses Koyu Plajı, Eskibağ Plajı, Kumsal Aile Plajı ve Yörükali Plajıdır.

Heybeliada: Heybeliada'da tıpkı Büyükada gibi suyu ve kumu oldukça güzel, yüzmenin keyfine varma imkanının olduğu plajlara sahiptir. Bunlar; Akvaryum Koyu, Aqua Green Beach Club, Alman Koyu ve Ada Beach Club plajlarıdır.

Burgazada: İstanbul'un diğer bir adası olan Burgazada'da denize girmeye müsait ve en sevilen plajlar şunlardır; Kınalıada Kumluk Plajı, Çamakya Plajı, Su Sporları Kulübü Plajı ve Kalpazankaya Plajı.