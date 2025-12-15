İstanbul’da dev Narkotik operasyonu! 1 tondan fazla zehir, 6 milyondan fazla hap buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir aylık seri uyuşturucu operasyonlarında 26 uyuşturucu madde satıcısını "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakaladı. Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli İlçeleri'nde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Sekiz farklı türde toplamda bir ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ve altı milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. 22 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer dört kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARARLILIK MESAJI VERDİLER

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiye yine Narkotik Masası yeleğiyle katıldı ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı.

İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Uyuşturucuyla mücadelemiz, sadece gençlerimizi değil toplumun tüm fertlerini korumaya yönelik insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz ise İstanbul halkının bizlere olan desteğidir. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirleriyle mücadelemizde operasyonlarınızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.