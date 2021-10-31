İstanbul’da elektrikli scooter denetimi! Polis affetmedi...

Denetimler sırasında ceza uygulanan kargocu Merdan Matiyev, toplu taşıma araçlarından daha ucuza geldiğini düşündükleri için scooterle işe gidip geldiğini söyledi. Matiyev, kesilen para cezalarının toplu taşımaya ödenen ücretten daha pahalıya geldiğini ifade etti. Dün yapılan denetimlerde tramvay yolunda gittiği için kendisine ceza kesilen ve bu cezayı yerinde bulduğunu belirten Mahmut Muhammedov, ancak bugün neden ceza kesildiğini anlamadığını ve bu cezayı ödemeyi düşünmediğini dile getirdi.