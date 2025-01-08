İstanbul’da eşini katletti, İzmir’de ortağını yaraladı

Mardin'den 7 ay önce İstanbul'a taşınan Adal çifti, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir adrese yerleşti. Aile, 5 Ocak günü bir süre birlikte oturduktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak üzere odalarına çekildi. Eşinin kendisini aldattığını düşünen ve kıskançlık krizine giren 45 yaşındaki Vedat Adal, 6 çocuğunun annesi eşi Gülnaz Adal'ı (46) yatağında tek kurşunla öldürdü. Olayın ardından da evden çıktı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Çocuklarından Y.A. (22) ifadesinde "Annemi vurup kaçtı" dedi. Olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edilen Adal, cinayetten sonra İzmir'deki ortağının yanına gitti. Ortağı A.B.'yi de silahla ağır yaralayan Vedat Adal olay yerinden kaçtı. TIR şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.