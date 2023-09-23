İstanbul’da feci olay! Tel çit koptu… 10 metreden yere çakıldı!

Olayı duyarak olay yerine giden Türkmen'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Akif Türkmen'in cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından ambulansa alınarak kaldırıldı. Aynı yerde direksiyon sınavına giren Melik Çiftçi, "Biz sınavdaydık, arkadaşımız sınav sırasını beklerken kursiyerleri izliyor. Demirlere yaslanıyor, o sırada aşağı düşüp vefat ediyor. Sınav sırasını beklerken demirle birlikte aşağı düşüyor" dedi.