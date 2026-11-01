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Giriş Tarihi: 1.11.2026 11:42

İstanbul'da feci ölüm! "Beni klima çarptı" dedi, doktora gitmeyi reddetti! Sokak ortasında bir anda yere yığıldı

İstanbul Kağıthane'de su almak için girdiği markette kalbini tutarak "Beni klima çarptı" diyen ve tıbbi müdahaleyi reddeden Mithat Taha Turan, dakikalar sonra evinin önünde can verdi. Kalp krizi şüphesi üzerinde durulan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ve market sahibinin büyük pişmanlığı ortaya çıktı.

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DHA Yaşam
İstanbul’da feci ölüm! Beni klima çarptı dedi, doktora gitmeyi reddetti! Sokak ortasında bir anda yere yığıldı
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İstanbul Kağıthane'de yaşanan trajik olay, "basit bir rahatsızlık" diyerek geçiştirilen belirtilerin ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşilce Mahallesi'nde yalnız yaşayan 41 yaşındaki muhasebeci Mithat Taha Turan, sıradan bir günün akşamında su almak için girdiği mahalle marketinden bir daha geri dönmemek üzere çıktı.

"KLİMA ÇARPTI" DEDİ, ÖLÜM YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Evinden çıktıktan kısa süre sonra fenalaşan Turan, saat 17.00 sularında mahalledeki markete adım attığında her zamankinden farklı görünüyordu. Aşırı terlemişti ve kalbini tutuyordu.

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Durumu hemen fark eden market sahibi İsmail Çınar'ın "Sen de bir şey var, doktora gidelim" teklifini, "Evde klima çarptı, gerek yok geçer" diyerek geri çevirdi. Ancak bu ısrar, genç adamın sonunu getiren karar oldu.

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SON ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA: SUYU BİLE ZOR KALDIRDI

Markette yaşanan o kritik dakikalar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kalbini tuttuğu ve esnafla konuştuğu görülen Turan'ın, 5 litrelik bir su şişesini alırken yaşadığı zorluk dikkat çekti. Marketten çıktıktan sonra sallanarak yürümeye çalışan talihsiz adam, eve varamadan bir binanın önüne yığılıp kaldı.

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ESNAFIN YÜREK YAKAN PİŞMANLIĞI: "KEŞKE ZORLA GÖTÜRSEYDİM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Turan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç muhasebeci, yolda bir ara nabzı atsa da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından konuşan esnaf İsmail Çınar'ın sözleri ise boğazları düğümledi: "Yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde tutar, çeker, omzuna atar giderdi. Sabahtan beri kendi kendimi yiyorum, o kadar üzgünüm ki... Keşke hastaneye zorla götürseydim, çok pişmanım."

istanbulda-feci-olum-beni-klima-carpti-dedi-doktora-gitmeyi-reddetti-sokak-ortasinda-bir-anda-yere-yigildi-1793522414114.jpg (1920×1080)

SIR ÖLÜMÜN NEDENİ OTOPSİDE ÇÖZÜLECEK

Bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Mithat Taha Turan'ın ani ölümü, gizli bir kalp krizi şüphesini akıllara getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Turan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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