İstanbul'da feci ölüm! "Beni klima çarptı" dedi, doktora gitmeyi reddetti! Sokak ortasında bir anda yere yığıldı

ESNAFIN YÜREK YAKAN PİŞMANLIĞI: "KEŞKE ZORLA GÖTÜRSEYDİM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Turan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç muhasebeci, yolda bir ara nabzı atsa da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından konuşan esnaf İsmail Çınar'ın sözleri ise boğazları düğümledi: "Yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde tutar, çeker, omzuna atar giderdi. Sabahtan beri kendi kendimi yiyorum, o kadar üzgünüm ki... Keşke hastaneye zorla götürseydim, çok pişmanım."