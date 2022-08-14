İstanbul’da film gibi olay: Biber gazı sıkıp arabaya bindirdiler!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video
"ARABAYA BİNDİRDİLER"
Mahalle sakinlerinden Kaan Çelik, "Bir kaç gündür buradan lüks araç geçiyormuş. Para al ver muhabbeti olmuş. Borçları varmış. Aileden birini kaçırmaya kalktılar. Çocuğun ağzına biber gazı sıktılar. Sonra arabaya bindirdiler. Çocuk kendini bir anda dışarıya attı. Ondan sonra aramışlar ve 'bize 30 bin lira para getirin yoksa bir daha kaçırırız' demişler" dedi.
Genç tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, gencin babası A.J. ve ağabeyi F.J.'nin tehdit edildiğini belirledi. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, plakasını ve kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi...