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Giriş Tarihi: 14.11.2026 05:10

İstanbul'da fırtına etkili oluyor: Ağaç devrildi, dev dalgalar korkuttu!

İstanbul'da gece saatlerinde lodos etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde denizde dev dalgalar oluştu. Güngören'de ise lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.

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İstanbul’da fırtına etkili oluyor: Ağaç devrildi, dev dalgalar korkuttu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.

Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kesilerek yoldan kaldırılırken, sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL #BEŞİKTAŞ #ÜSKÜDAR #GÜNGÖREN
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İstanbul'da fırtına etkili oluyor: Ağaç devrildi, dev dalgalar korkuttu!
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