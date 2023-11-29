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Giriş Tarihi: 29.11.2023 04:11 Son Güncelleme: 29.11.2023 04:11

İstanbul'da fırtına! Kartal'da 1 tekne battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Kartal'da 1 tekne battı

DHA
İstanbul’da fırtına! Kartal’da 1 tekne battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor.

Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.

Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

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İstanbul'da fırtına! Kartal'da 1 tekne battı
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