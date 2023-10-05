İstanbul’da garip olay! Uçurumdan yuvarlandı tam 5 gün boyunca…

Metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseyi arayamadı.

5 GÜN BOYUNCA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Remzi Geyik, 5 gün boyunca bir yandan kurtarılmayı bekledi bir yandan da yaşam savaşı vermeye başladı.

Geyik, düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye giden iki kişi yerde birinin yattığını görünce jandarmayı aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yollandı.

Sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti'nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan 65 yaşındaki Remzi Geyik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.