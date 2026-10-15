İstanbul’da Getir, Yemeksepeti, Migros ve Trendyol Market çalışıyor mu? Motokurye yasağı sonrası son durum

İSTANBUL'DA GETİR ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına getirilen yasak, Getir üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşların gündemine girdi. Valiliğin kararı, uygulamanın kendisini değil, kapsama giren araçların trafiğe çıkışını sınırlandırıyor. Bu nedenle Getir hizmetinin bütün İstanbul'da tamamen durduğu sonucuna varılamıyor.

Ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkamaması, teslimat kapasitesini etkileyebiliyor. Kullanıcıların adreslerine göre sipariş seçeneği kapatılabilir, teslimat süreleri uzayabilir veya bazı ürünler için geçici kısıtlamalar uygulanabilir. Getir'den alışveriş yapmak isteyenlerin uygulamaya adreslerini girerek sipariş ekranındaki güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.

YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU, YEMEK SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ?

Yemeksepeti kullanıcıları da 15 Ekim Perşembe günü paket servis hizmetlerinin devam edip etmediğini araştırıyor. İstanbul'daki motosiklet yasağı nedeniyle motosikletle dağıtım yapan kuryeler, kısıtlama sürdüğü müddetçe bu araçlarla teslimat gerçekleştiremiyor.

Bununla birlikte, yasak bütün restoranların veya Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Restoranların kendi teslimat imkânları, kullanılan araçlar ve bölgesel operasyon koşulları hizmet durumunu etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı işletmeler sipariş kabul etmeye devam ederken bazıları geçici olarak teslimata kapanabilir.

Yemeksepeti üzerinden sipariş vermek isteyenlerin restoranların açık olup olmadığını, teslimat seçeneğini ve tahmini teslimat süresini kontrol etmesi önem taşıyor.