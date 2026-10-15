İstanbul’da Getir, Yemeksepeti, Migros ve Trendyol Market çalışıyor mu? Motokurye yasağı sonrası son durum

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına getirilen yasak, yemek ve market siparişlerini de gündeme taşıdı. Evden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Getir, Yemeksepeti, Migros Hemen ve Trendyol Market uygulamalarının hizmet verip vermediğini sorguluyor.
İstanbul'da motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına getirilen yasak, Getir üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşların gündemine girdi. Valiliğin kararı, uygulamanın kendisini değil, kapsama giren araçların trafiğe çıkışını sınırlandırıyor. Bu nedenle Getir hizmetinin bütün İstanbul'da tamamen durduğu sonucuna varılamıyor.
Ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkamaması, teslimat kapasitesini etkileyebiliyor. Kullanıcıların adreslerine göre sipariş seçeneği kapatılabilir, teslimat süreleri uzayabilir veya bazı ürünler için geçici kısıtlamalar uygulanabilir. Getir'den alışveriş yapmak isteyenlerin uygulamaya adreslerini girerek sipariş ekranındaki güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.
Yemeksepeti kullanıcıları da 15 Ekim Perşembe günü paket servis hizmetlerinin devam edip etmediğini araştırıyor. İstanbul'daki motosiklet yasağı nedeniyle motosikletle dağıtım yapan kuryeler, kısıtlama sürdüğü müddetçe bu araçlarla teslimat gerçekleştiremiyor.
Bununla birlikte, yasak bütün restoranların veya Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Restoranların kendi teslimat imkânları, kullanılan araçlar ve bölgesel operasyon koşulları hizmet durumunu etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı işletmeler sipariş kabul etmeye devam ederken bazıları geçici olarak teslimata kapanabilir.
Yemeksepeti üzerinden sipariş vermek isteyenlerin restoranların açık olup olmadığını, teslimat seçeneğini ve tahmini teslimat süresini kontrol etmesi önem taşıyor.
Olumsuz hava koşulları ve motosikletli kuryelere yönelik trafik kısıtlaması, Migros üzerinden market alışverişi yapmak isteyenleri de yakından ilgilendiriyor. Migros Hemen ve Migros Sanal Market hizmetlerinin durumu, siparişin verildiği bölgeye ve ilgili teslimat operasyonuna göre değişebiliyor.
Motosikletle gerçekleştirilen teslimatlar yasaktan etkilenirken farklı araçlarla yapılan dağıtımların durumu ayrıca değerlendiriliyor. Bu nedenle Migros'un tüm teslimat hizmetlerinin İstanbul genelinde kapatıldığı söylenemez. Öte yandan, belirli adreslerde sipariş seçeneğinin açık olması da bütün bölgelerde teslimat yapılabildiği anlamına gelmiyor.
Kullanıcıların Migros uygulaması veya internet sitesi üzerinden adreslerini seçerek teslimat saatlerini ve mevcut sipariş seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor.
Trendyol Market ve Trendyol Go üzerinden yemek ya da market siparişi vermek isteyenler de kurye yasağının etkilerini araştırıyor. İstanbul'da motosikletli teslimatların yapılamaması, platformlardaki bazı restoranların ve market hizmetlerinin teslimat kapasitesini sınırlandırabiliyor.
Ancak uygulamaların tüm kullanıcılar için tamamen kapatıldığına veya bütün siparişlerin iptal edildiğine ilişkin doğrulanmış genel bir bilgi bulunmuyor. Sipariş kabulü; kullanıcının adresine, işletmenin çalışma durumuna ve kullanılabilen teslimat araçlarına göre değişebiliyor.
Bu nedenle Trendyol uygulamasında ilgili hizmetin açık olup olmadığına, siparişin onaylanıp onaylanmadığına ve tahmini teslimat süresine bakılması gerekiyor.
İstanbul Valiliğinin 14 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamaya göre motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir talimata kadar yasaklandı. 15 Ekim Perşembe günü itibarıyla yasağın sona ereceği kesin bir saat açıklanmış değil.
Kuryelerin yeniden motosikletle teslimat yapabilmesi için yasağın kaldırılması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların İstanbul Valiliğinin yeni duyurularını takip etmesi önem taşıyor.