İstanbul’da hareketli gece! Bekçiyi vurup kaçtılar

İstanbul'da denetim yapan polisler ve bekçiler, Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak üzerinde şüphe üzerine üç kişiye rutin kimlik kontrolü yapmak istedi.

Uyarılara uymayan şüpheliler emniyet ekiplerine ateşle karşılık verdi. Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyeti; olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

02.04.2025 Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Emniyet birimlerimiz Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi 2177 sokakta şüpheli üç şahsa yönelik rutin kimlik kontrolü yapmak için ikazda bulunmuştur. Şahıslar, ikaza uymayarak emniyet ekiplerimize ateşle karşılık vermiştir. Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçimiz ağır yaralanmış olup, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır.

Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir.