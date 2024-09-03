İstanbul’da hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi!

Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi. İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi. Doğumun ardından S.N. İle anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne S.N, bebeği hastaneye getiren H.K ve doğuma yardımcı olan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.