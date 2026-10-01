İstanbul’da her gün geçtiğiniz bu caddelerin eski adını biliyor musunuz? İstiklal, Taksim, Sultanahmet...

1732-1733 yıllarında I. Mahmud döneminde, Belgrad Ormanı'ndaki su kaynaklarını şehre taşımak için bir isale hattı inşa edildi. Bu hattın sonunda, suyun çeşitli yönlere dağıtıldığı taş bir yapı olan Taksim Maksemi kuruldu — meydan da adını işte bu yapıdan aldı. Cumhuriyet öncesinde burası sadece kırlık bir alan, bir yol kavşağıydı; ancak 1928'de Cumhuriyet Anıtı'nın dikilmesiyle birlikte gerçek bir "şehir meydanı" kimliğine kavuştu.

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