Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.

İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;

Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il