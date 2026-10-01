Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...
Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 11:42

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Türkiye'nin bugünkü idari haritası yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Cumhuriyet döneminde bazı yerleşimler il statüsüne sahipken yapılan düzenlemelerle ilçeye dönüştürüldü. Bu yerlerden bazıları yeniden il olurken bazıları ise aradan geçen yıllara rağmen ilçe olarak kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Bugün günlük hayatın içinde ilçe olarak bildiğimiz bazı yerleşimlerin geçmişte il statüsünde bulunması ise dikkat çekiyor. Üstelik aralarında İstanbul'un bugün en bilinen ilçelerinden bazıları da bulunuyor. İşte geçmişte il olan ve bugün hala ilçe statüsünde bulunan 7 yerleşim...

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

1. BEYOĞLU BİR DÖNEM AYRI BİR İLDİ

Bugün İstanbul'un en bilinen ilçelerinden biri olan Beyoğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında farklı bir idari statüye sahipti. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Beyoğlu ili ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

2. ÜSKÜDAR DA ESKİ İLLER ARASINDA

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki tarihi ilçesi Üsküdar'ın da geçmişte farklı bir idari konumu bulunuyordu. Üsküdar, 1926 yılında il statüsünden çıkarılarak ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında gösteriliyor. Bugün İstanbul'a bağlı bir ilçe olan Üsküdar'ın bu geçmişi, şehrin idari tarihindeki değişimleri ortaya koyuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

3. ÇATALCA'NIN İDARİ GEÇMİŞİ ŞAŞIRTIYOR

Bugün İstanbul'un ilçelerinden biri olan Çatalca da geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimler arasında. 1926'daki idari düzenlemeyle ilçe haline getirilen Çatalca, daha sonra İstanbul'un idari yapısı içinde yer aldı. Böylece geniş yüzölçümüyle dikkat çeken Çatalca, bugün ilçe olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

4. ERGANİ'NİN GEÇMİŞİNDE İL STATÜSÜ BULUNUYOR

Diyarbakır'a bağlı Ergani de geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimlerden biri. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Ergani ili ilçeye dönüştürüldü. Aradan geçen yaklaşık bir asırda yeniden il statüsüne kavuşmayan Ergani, bugün Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olarak bulunuyor.

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

5. GELİBOLU DA BİR DÖNEM İL STATÜSÜNDEYDİ

Çanakkale'nin tarihi ilçesi Gelibolu'nun da geçmişinde il statüsü bulunuyor. 1926 yılındaki düzenlemeyle ilçe statüsüne dönüştürülen Gelibolu, daha sonra Çanakkale'nin ilçelerinden biri haline geldi. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası çevresindeki tarihi konumuyla öne çıkan ilçe, bugün de önemli bir yerleşim olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

6. KOZAN'IN ESKİ STATÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Adana'ya bağlı Kozan da Cumhuriyet döneminde il statüsünden ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında bulunuyor. 1926'daki düzenlemeyle Kozan ili kaldırılarak ilçe statüsüne getirildi. Daha sonra yeniden il yapılmayan Kozan, bugün Adana'ya bağlı ilçelerden biri olarak yer alıyor.

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

7. SİVEREK BUGÜN ŞANLIURFA'YA BAĞLI

Bugün Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri olan Siverek de geçmişte il statüsüne sahipti. 1926 yılında gerçekleştirilen idari düzenleme kapsamında Siverek ili ilçeye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda yeniden il statüsü verilmeyen Siverek, günümüzde Şanlıurfa'nın en bilinen ilçelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

8- GENÇ — BİNGÖL

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

10- SİLİFKE — MERSİN

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.

İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;

Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Osmaniye — 1933'te ilçe → 1996'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Kırşehir — 1954'te ilçe → 1957'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...

Muş — 1926'da ilçe → 1929'da yeniden il

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA