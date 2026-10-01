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Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...
Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 11:42
Türkiye’nin eski il haritası şaşırtıyor! Bir zamanlar ilken ilçe olan 11 yer...
Türkiye'nin bugünkü idari haritası yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Cumhuriyet döneminde bazı yerleşimler il statüsüne sahipken yapılan düzenlemelerle ilçeye dönüştürüldü. Bu yerlerden bazıları yeniden il olurken bazıları ise aradan geçen yıllara rağmen ilçe olarak kaldı.