SON DAKİKA! AFAD duyurdu! İstanbul’da korkutan deprem

Deprem tehlikesi ile her zaman karşı karşıyayız. Bunu 6.2'nin artçısı olarak düşünmek doğru olur." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.