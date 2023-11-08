İstanbul’da hükümlü operasyonu! 67 firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından tutuksuz yargılanırken, haklarındaki cezalar kesinleşen ve firari olarak aranan hükümlüleri yakalamak için 30 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında bir dizi operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 hükümlü gözaltına alındı.



Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yapılan işlemlerin ardından cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildi. Operasyonda, hakkında silahlı gasp suçundan 55 yıl hapis cezası bulunan Erhan Ü., hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Emrah K., hırsızlık suçundan 13 yıl cezası kesinleşen Mehmet D. (27), yol keserek silahlı gasp yapmaktan 12 yıl cezası kesinleşen Barış G. (31), hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Serkan Y. (47)'nin de bulunduğu öğrenildi.