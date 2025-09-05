Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iki ayrı noktada yangın çıkarmıştı! Polis tarafından yakalandı
Giriş Tarihi: 5.9.2025 10:14

İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İHA
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıktığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adli makamlara sevk edildi.
