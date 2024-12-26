İstanbul’da Interpol ile aranan Çeçen uyruklu şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından bir yazı geldi. Bu yazıda, hakkında arama kararı olan 32 yaşındaki Çeçenistan uyruklu bir şahsın ülkemizde DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterebileceğine dair bilgilendirme yer alıyordu. Bu şahsın suç ortakları ile beraber silahlarla bir başka şahsın evine girdikleri, 400 bin Ruble para ve diğer eşyaları çaldıkları ardından da kayıplara karıştığı yazıda belirtildi.

TERÖR VE CASUSLUK BAĞLANTISI

Şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda şahsın ayrıca casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebeke üyesi olabileceği değerlendirmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şahıs, bugün sabah saatlerinde Başakşehir'deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.