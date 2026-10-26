Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttular! Milyonluk haraç şebekesine operasyon: Silahları otel görevlisine bırakmışlar…
Giriş Tarihi: 26.10.2026 12:38 Son Güncelleme: 26.10.2026 12:59

İstanbul’da iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttular! Milyonluk haraç şebekesine operasyon: Silahları otel görevlisine bırakmışlar…

İstanbul’da 5-10 milyon lira arasında haraç almak için iş yerlerine kabusu yaşatan şebekeye nokta operasyon! İş yerlerine kurşun yağdırdıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde ve bir otelde yapılan aramada olaylarda kullanıldıkları değerlendirilen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken olayın arkasından çıkan gerçek kan dondurdu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
İstanbul’da iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttular! Milyonluk haraç şebekesine operasyon: Silahları otel görevlisine bırakmışlar…
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Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te haraç almak için iş yeri kurşunlayan bir şebeke üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takiple yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 19 adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve bir otel odasında yapılan aramada olaylarla kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KULLANDIKLARI SİLAHI RESEPSİYONA TESLİM ETMİŞLER

Polisin soruşturmada şüphelilerin bir olayda kullandıkları silahı otel resepsiyonuna teslim ettikleri anlara dair güvenlik kamera görüntülerine ulaştığı da öğrenildi. Bu gelişme üzerine otel resepsiyonunu çalışanıyla otel sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otelin mühürlendiği bilgisi de edinildi.

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5-10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin kurşunladıkları iş yerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerlerini yurtdışı numaralardan arayarak mağdurları ölümle tehdit ettikleri de belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ #TUZLA

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İstanbul’da iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttular! Milyonluk haraç şebekesine operasyon: Silahları otel görevlisine bırakmışlar…
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