İstanbul’da iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttular! Milyonluk haraç şebekesine operasyon: Silahları otel görevlisine bırakmışlar…

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takiple yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 19 adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve bir otel odasında yapılan aramada olaylarla kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.