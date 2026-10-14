İstanbul’da kaçak alkol ve tütün operasyonu: 6,5 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ürünleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Halk sağlığını tehdit eden ve ölümcül zehirlenmelere neden olabilen kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ekim'de Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından belirlenen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmede yapılan aramalarda yasa dışı alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

ÜRETİM DÜZENEĞİ DE BULUNDU

Aramalarda 4 bin 25 litre yasa dışı yollarla üretilmiş alkol, 100 kilo aktif karbon ham maddesi, 2 filtreleme cihazı, 2 dalgıç pompa, 1000 kapak ve 20 metre hortum bulundu. Ayrıca 68 elektronik sigara cihazı, 720 paket elektronik sigara tütünü, 402 paket bandrolsüz sigara, 95 puro, 1800 doldurulmuş makaron ve 2 kilo 528 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak alkol ve tütün ürünlerinin toplam piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.