İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 115 milyon liralık ürün ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.