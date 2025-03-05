İstanbul’da kahreden olay! Görenler oyuncak bebek sandı gerçek bakın ne çıktı!

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti. Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.