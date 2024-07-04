İstanbul’da kamyonun çarptığı balkon yıkıldı: İşte o anlar!

Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Harmantepe Atlas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yola giren kamyon şoförü dar sokakta bir evin balkonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle balkon yıkıldı. Balkonunun yıkıldığını gören ev sahibi hemen dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.