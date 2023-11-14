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Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:06

İstanbul'da kan donduran cinayet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü

İstanbul Fatih'te bir otelde tornavidayla öldürülmüş şekilde bulunan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ayan Mohamed Dhoba'nın birlikte yaşadığı adam tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Polis şüpheli olay sırasında giydiği kanlı kıyafetleriyle yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kan donduran cinayet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü

Kan donduran cinayet bugün saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel görevlileri olay günü 111 numaralı oda da gelen sesler üzerine odaya çıktı. Oda da kadın müşteriyi kanlar içinde öldürülmüş buldu. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öldürülen kişinin İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhoba olduğunu tespit etti. Ceset üzerin de yapılan incelemede korkunç detay ortaya çıktı. Boğaz ve vücudunun birçok yerinde kesik izi bulunan genç kadının tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan olayla ilgili kayıp eşi Ahmet Yasin M. aranmaya başlandı.

KANLI TİŞÖRÜYLE YAKALANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ahmet Yasin M. yakalandı. Yakalandığında üzerindeki beyaz tişörtünün kanlı olduğu görüldü. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı odada klozete attığını söyledi.

TORNAVİDA KLOZETTE BULUNDU

Şüphelinin bahsettiği klozette yapılan aramada suç aleti tornavida klozet içinde bulundu. Polis, tornavida ile şüphelini üzerindeki kanlı tişörte el koydu. Yapılan incelemede İngiltere uyruklu çiftin 3 gün önce İngiltere'den İstanbul'a geldikleri belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen çiftin, aynı gün Fatih'de ki olayın gerçekleştiği otele yerleştikleri belirlendi.

"BANA UYUŞTURUCU VERİYORDU"

Cinayeti itiraf eden zanlı, iddiasına göre olay günü birlikte yaşadığı kadının kendisine uyuşturucu verdiğini ve daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Bu tartışmanın ardından eline geçirdiği tornavidayla defalarca saplayarak öldürdüğünü anlattı. Tornavidayı klozette attıktan sonra olay yerinden kaçtığını belirti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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İstanbul'da kan donduran cinayet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü
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