İstanbul’da kedi kavgası: Yoldan geçen kurye vuruldu!

Para vermek istemeyen dükkân sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi. E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.

