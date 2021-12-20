İstanbul’da ’Kız arkadaşım seni neden aramış?’ kavgası! Instagram tartışması cinayetle bitti

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK KATLANILABİLECEK BİR ACI DEĞİL"

Baba Sedat Demirok da "Bizim için çok zor bir dönem. Acımız çok büyük, katlanılabilecek bir acı değil. Evdeydim o gece, badana boya yapıyordu kendi odasında. Bana 'Biraz para verir misin? Kız arkadaşımla buluşup 10-15 dakika içerisinde döneceğim' dedi. Ben de çıkartıp 100 lira para verdim. Meğerse o Nabi denen kişiyle buluşmaya gitmiş. Hastaneye gittiğimizde oğlum vurulmuştu. Yoğun kanaması var dediler, 06.30 civarında ölüm haberini verdiler bize. Benim bildiğim kadarıyla, kız arkadaşına Nabi mesaj atmış. Oğlum da bunu görmüş, oğlum da Nabi'ye yazıyor. Nabi de 'O artık benim kız arkadaşım yerini söyle buluşalım' diye konum atıyor. 3 arkadaş konuma gidiyorlar. 'Biz özel konuşacağız' diyorlar oğlumun 2 arkadaşı arkasını dönüyor. Döndükleri anda silah patlıyor" diye konuştu.

"ARKAMIZI DÖNDÜĞÜMÜZDE YASİN'İ VURMUŞTU"

O gün Yasin Semih Demirok ile parka giden Barış Korkmazoğlu ise, "Yasin beni aradı şahsi bir meselem var gelir misin?' dedi ben de gittim. Arabayla giderken kız arkadaşıyla ilgili olabileceğini söyledi. Buraya gelince Yasin bize şahısla özel konuşacağını söyledi. Biz de kenara geçtik. Arkadaşımla sohbet ederken ne bir küfür ne bir ses yükseldi, bir anda bir ses duyduk döndük. Döndüğümüzde şahıs silahını çekip direkt arkadaşımızı göğsünden vurmuştu. Silahını bize doğrulttu. Biz siper aldık hemen bize de ateş eder diye. Silahı bize doğru tutarak geri geri parktan dışarı çıktı" şeklinde konuştu.