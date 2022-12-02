İstanbul’da ’Koğuş’ operasyonu: 22 adrese baskın

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; evlerini veya iş yerlerini ülkemizde kaçak durumda bulunan düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan kişilere yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi.
Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi İlçeleri'nde düzensiz kaçak göçmenlerin barındığı 22 farklı adrese baskın yapıldı ve 196 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde; söz konusu adreslerin fazla insan barındırılması için bölmelere ayrıldığı ve adreslere "Koğuş" şeklinde ranza sistemleri kurulduğu tespit edildi.
Adres sahibi 11 kişi ve düzensiz kaçak göçmenlerin "Şok Evi" olarak adlandırılan söz konusu adreslere yerleştirilmesine aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri adreslerinde barındırarak haksız kazanç elde eden 11 adres sahibine, adreslerinde barındırdıkları düzensiz kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi.