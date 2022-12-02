İstanbul’da ’Koğuş’ operasyonu: 22 adrese baskın

Adres sahibi 11 kişi ve düzensiz kaçak göçmenlerin "Şok Evi" olarak adlandırılan söz konusu adreslere yerleştirilmesine aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri adreslerinde barındırarak haksız kazanç elde eden 11 adres sahibine, adreslerinde barındırdıkları düzensiz kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi.