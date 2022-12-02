İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı | Video
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İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı şok evlerine ve mülklerini kaçak sığınmacılara kiraya verenlere yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 196 kaçak göçmen yakalanırken evlerini kiralayan mülk sahiplerine ise 504 bin 504 lira para cezası kesildi.
Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, evlerin normalden daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrıldığı ve içeride 'koğuş' şeklinde ranza sisteminin kurulduğu belirlendi. Bu evlerde kalan kaçak göçmenlerin, ev sahiplerine kişi başı ortalama 60 ila 80 avro kira ödedikleri, bu sayede mülk sahiplerinin bir evden ortalama 20 - 25 bin TL kira geliri elde ettikleri anlaşıldı.
KAÇAK GÖÇMENLERE EVLERİNİ KİRALAYAN MAL SAHİPLERİNE OPERASYON
Kaçak göçmenleri evlerinde barındıran ve haksız kazanç sağlayan şüpheli ev sahiplerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şahısların ikamet ettikleri yerlere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 11 ev sahibi ve kaçak göçmenlerin şok evlerine yerleştirilmesine aracılık eden 1 Suriye uyruklu yakalanarak gözaltına alındı. Yurda yasadışı yollarla gelen ve ülkede kaçak bulunan göçmenleri evlerinde barındırarak haksız kazanç elde eden ev sahiplerine, evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan 11 ev sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 9 şahsın işlemleri bitiminde adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kaçak göçmenlerin söz konusu şok evlerine yerleştirilmesine aracılık eden Suriye uyruklu şüpheli ise dün sevk edildi.