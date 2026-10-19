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Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:01

İstanbul’da kundaklama ve silahlı saldırılara 15 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece, Beşiktaş ve Sarıyer’de meydana gelen kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 15 şüpheli yakalandı. Kocaeli’de de operasyon düzenleyen polis ekipleri, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kundaklama ve silahlı saldırılara 15 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iş yeri kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tek tek tespit edildi.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR İNCELENDİ

Ekiplerin incelediği ilk olay, 21 Eylül'de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki aracında bulunan bir kişi, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TA İŞYERİ KUNDAKLADILAR

12 Ekim'de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik kundaklama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda ise şüphelilerin kullandığı motosiklet, Şişli'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı kaydının olduğu tespit edildi. 15 Ekim'de Sarıyer'deki bir markette meydana gelen silahlı yaralama olayında da kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen iki şüphelinin, saldırının ardından motosikletle kaçtığı belirlendi.

KOCAELİ'DE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp Büro ekiplerince üç ayrı olaya ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, 2'si Kocaeli'de olmak üzere toplam 15 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul’da kundaklama ve silahlı saldırılara 15 gözaltı
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