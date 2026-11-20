İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Beşiktaş İskelesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Denizde oluşan dalgalar kıyıya kadar ulaşırken, yolcuların güvenliği için bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

LODOS VAPUR SEFERLERİNİ VURDU

Şehir Hatları tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Beykoz-Sarıyer, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Maltepe-Adalar hatlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hatta seferlerin iptal edildiği bildirilirken ayrıca Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Kabataş bağlantılı bazı seferlerin de yapılamayacağı belirtildi. Aşiyan-Üsküdar ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hatlarında ise ikinci bir duyuruya kadar güzergah değişikliğine gidilirken söz konusu seferlerin Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek hatları üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.