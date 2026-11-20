İstanbul'da etkili olan lodos Beşiktaş İskelesi'nde denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. İskeleye gelenler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.