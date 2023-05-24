İstanbul’da magandalara ceza: Trafikte horon teptiler!

Görüntülerin yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu trafiğe kapatan sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatan sürücülerin, M.H. , İ.D. , E.Y. ve A.M.Ö. olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan 4 sürücünün her birine 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden bin 744 lira, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamak' maddesinden bin 744 lira, 'Yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması' maddesinden bin 744 lira, 'Film cam' maddesinden 2 bin 853 lira, 'Ses ve müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplam 8 bin 521 lira idari para cezası kesildi.