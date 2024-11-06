İstanbul’da namaz saatine düzenleme!

İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 salı gününden 29 Mart 2025 cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.