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Giriş Tarihi: 6.11.2024 17:29

İstanbul'da namaz saatine düzenleme!

İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 Salı gününden 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak.

İstanbul’da namaz saatine düzenleme!

İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 salı gününden 29 Mart 2025 cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.

Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 06:06'da okunacak, cemaatle namaz ise 06:36'da kılınacak. Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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İstanbul'da namaz saatine düzenleme!
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