İstanbul’da ’Nurişler’ soruşturması tamamlandı: Zorla 2 milyon liralık çek yazdırmışlar...

HASTANE BAHÇESİNDE ZORLA 2 MİLYON LİRALIK ÇEK ALDILAR, ÇEK İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIĞINDAYSA DARP ETTİLER

Şikayetçilerden Cem Kölemenoğlu'nun mağduriyetine ise 12.eylemde yer verildi. Kölemenoğlu, alacaklı olduğu İbrahim Aydınoğlu'nun bu durumu konuşmak için kendisini Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne davet ettiğini, burada tanımadığı bir çok kişinin bulunduğunu ve kendisinden zorla 6 adet toplamda 2 milyon 100 bin lira değerinde çek alındığını söyledi. Ayrıca bu kişilerin, kredi kartını da alıp 50 bin liralık alışveriş yaptığını belirtti. Şüphelilerin, çeklerin iptali için dava açan Kölemenoğlu'nu daha sonra alıkoyarak darp ettikleri de vurgulandı.

1993'DEN BERİ İŞLEM YAPILIYOR: ARTIK SANAL HATLARLA İRTİBAT KURUYORLAR

İddianamede ayrıca, örgütün maddi bir menfaat beklentisi içerisinde birçok eylem gerçekleştirdiği, örgüte 1993, 1994, 2000, 2004 ve 2020 yıllarında 'suç örgütü liderliği', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'eziyet', 'yağma', 'işyeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan işlem yapıldığı kaydedildi. Örgütün telefon kullanmamaya özen gösterdikleri, görüşmelerinin tamamına yakınını internet kullanımı gerektiren programlar üzerinden yaptıkları, sanal hatlar üzerinden tespiti mümkün olmayan iletişim araçları kullandıkları da aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİNE 29 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Nurettin Ergin'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tehdit', 'silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 14 yıl 3 aydan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 46 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'şantaj', 'kasten yaralama' gibi suçlardan çeşitli yıllara kadar hapis cezaları istendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör