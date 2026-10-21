İstanbul’da ’Nurişler’ soruşturması tamamlandı: Zorla 2 milyon liralık çek yazdırmışlar...

Kamuoyunda 'Nurişler', 'Nuriş Kardeşler' ve 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen, eski liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergin'in yaptığı, yeni liderliğini ise Nurettin Ergin'in yaptığı silahı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 47 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede 30 kişi 'müşteki', 1 kişi 'müşteki-şüpheli', 46 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
HARAÇ ALMAK, CEMAAT KURMAK GİBİ YASADIŞI FAALİYETLERE DEVAM ETTİKLERİ BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, haklarında daha önce defalarca adli işlem yapılan örgütün eylem ve faaliyetlerine devam ettiği, gerek halk arasında, gerekse sosyal medyada varlıklarını sürdürdüklerine dair paylaşımlarda bulundukları, husumetli oldukları kişilere yönelik eylemler gerçekleştirmeye devam ettikleri ve örgütün adını korkutucu şekilde kullanarak haraç almak, cemaat kurmak gibi yasadışı faaliyetlerde bulundukları aktarıldı.
HUSUMETLİLERİNE 'ÖLÜM TARİHLİ' MEZAR TAŞI
Şüphelilerin pek çok eylemine yer verilen iddianamede 3.eylemde, daha önce öldürmeye teşebbüs edilen ve silahla vurulan müştekilerden Osman Hergünkoşar'ın kurşunlanan iş yerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bırakılması olayı anlatıldı. Mezar taşının üzerinde yer alan 'Cumartesi-Pazar hariç' cümlesinin, şüphelilerden Nejat Ergin tarafından sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajlarında belirtilen sözlerle aynı olduğu kaydedildi.
"BİZE MESAJ GÖNDERENLER AKILLI OLSUN" PANKARTIYLA GÖZDAĞI
İstanbul'daki bir üst geçide Nurettin Ergin ile kardeşi Vedat Ergin'in fotoğraflarının bulunduğu pankart asılması olayı ise 10.eylemde anlatıldı. Örgütün husumetlilere ve çevreye göz dağı vermek için üzerinde "Bize mesaj gönderenler akıllı olsun. Biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız. İsteyen skora baksın Nuriş Kardeşler, Karagümrüklü Gençler E.Y." yazılı pankart astıkları, yapılan çalışmalarda ise pankartı asanın şüpheli Ercan Yılmaz olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
HASTANE BAHÇESİNDE ZORLA 2 MİLYON LİRALIK ÇEK ALDILAR, ÇEK İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIĞINDAYSA DARP ETTİLER
Şikayetçilerden Cem Kölemenoğlu'nun mağduriyetine ise 12.eylemde yer verildi. Kölemenoğlu, alacaklı olduğu İbrahim Aydınoğlu'nun bu durumu konuşmak için kendisini Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne davet ettiğini, burada tanımadığı bir çok kişinin bulunduğunu ve kendisinden zorla 6 adet toplamda 2 milyon 100 bin lira değerinde çek alındığını söyledi. Ayrıca bu kişilerin, kredi kartını da alıp 50 bin liralık alışveriş yaptığını belirtti. Şüphelilerin, çeklerin iptali için dava açan Kölemenoğlu'nu daha sonra alıkoyarak darp ettikleri de vurgulandı.
1993'DEN BERİ İŞLEM YAPILIYOR: ARTIK SANAL HATLARLA İRTİBAT KURUYORLAR
İddianamede ayrıca, örgütün maddi bir menfaat beklentisi içerisinde birçok eylem gerçekleştirdiği, örgüte 1993, 1994, 2000, 2004 ve 2020 yıllarında 'suç örgütü liderliği', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'eziyet', 'yağma', 'işyeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan işlem yapıldığı kaydedildi. Örgütün telefon kullanmamaya özen gösterdikleri, görüşmelerinin tamamına yakınını internet kullanımı gerektiren programlar üzerinden yaptıkları, sanal hatlar üzerinden tespiti mümkün olmayan iletişim araçları kullandıkları da aktarıldı.
ÖRGÜT LİDERİNE 29 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede Nurettin Ergin'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tehdit', 'silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 14 yıl 3 aydan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 46 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'şantaj', 'kasten yaralama' gibi suçlardan çeşitli yıllara kadar hapis cezaları istendi.